Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 19 au 25 octobre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Météo carbone – La ville de Paris a annoncé la mise en place d’un dispositif de mesures en continu des émissions de CO2 à l’échelle de la métropole. « On veut avoir notre météo du carbone à Paris », a déclaré la première adjointe Célia Blauel sur France Info. A l’aide de capteurs disposés sur les toits et dans des véhicules, Paris ambitionne de fournir des données précises et en direct alors que, aujourd’hui, il faut attendre deux à trois ans pour connaître les résultats. Comme l’explique Actu Environnement, cette innovation d’une start-up française, soutenue par l’Ademe, doit aussi permettre d’évaluer les politiques territoriales de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Avec, à la clé, des sources de financement potentiels via les crédits carbone, nés de l’Accord de Paris, dont les collectivités ne profitent que rarement.

Déchets BTP – Afin d’atteindre les objectifs de valorisation de 70% des déchets du BTP, l’Ademe Ile-de-France ouvre un programme de financement pour soutenir l’implantation de déchetteries professionnelles. Consultable sur le site Internet de l’Ademe, l’appel à projets, ouvert pendant trois ans, doit permettre de créer des déchetteries professionnelles, de moderniser celles qui existent déjà, de créer des centres de tri de déchets issus de chantiers du BTP et de mettre en place des déchetteries temporaires [lire aussi notre article]. L’enveloppe financière allouée à ce programme n’a toutefois pas été communiqué.

Suivez le guide – La FNCCR vient de publier un guide, à destination des collectivités, consacré aux contrats d’objectifs territoriaux et patrimoniaux dans les projets d’énergies thermiques renouvelables. Comme le rappelle la fédération, cet outil de financement de l’Ademe est à destination des collectivités qui portent des projets trop petits pour être admissibles au Fonds chaleur. Elles pourront y découvrir des témoignages et des conseils pratiques pour développer leur projet.

Commande publique – Comme l’indiquent Les Echos, la région Ile-de-France vient de lancer une centrale d’achats publics régionale. L’idée est, dans un premier temps, de mutualiser les commandes pour les lycées (matériel de cantine, produits d’entretien…) ainsi que pour d’autres collectivités et organismes associés dans le but de réaliser des économies d’échelle. La centrale recensera les besoins, gérera le sourcing, les appels d’offres, les contrats et le suivi de la relation. Par la suite, la filière agricole pourrait aussi en profiter.

La Bretagne se met au vert – La région Bretagne vient de boucler une étude sur son potentiel à produire de l’hydrogène vert [lire aussi notre article]. Selon l’Ademe Bretagne, citée par 20 Minutes, « de la production à la distribution, [la région] a l’ensemble de la chaîne réunie ». Pour produire son hydrogène, la Bretagne compte s’appuyer sur ses futures éoliennes offshore. Un premier test est attendu d’ici un an et demi à l’usine Michelin de Vannes où une station devrait être installée pour alimenter le site, des véhicules et des camions de transport.

Halte au gaspi – Après les établissements publics et les services de restauration collective des collectivités territoriales, le secteur privé de la restauration collective a désormais l’obligation de lutter contre le gaspillage alimentaire. C’est le sens de l’ordonnance, présentée par Actu Environnement, proposée par le ministre de l’Agriculture en conseil des ministres cette semaine. Les opérateurs ont un an pour se mettre en conformité avec ces dispositions de la loi Egalim [lire aussi notre article].

La chasse aux incidents – Quatre mois après l’incendie de la station d’épuration Seine Aval à Achères (Yvelines), Le JDD s’inquiète des nombreux incidents qui s’y produisent régulièrement. L’hebdomadaire cite ainsi pas moins de neuf accidents ou incidents, rien que sur l’année 2018, qui porteraient atteinte à la santé, la sécurité ou à l’environnement.

Et aussi…

L’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes publie une infographie pour mieux comprendre les nouvelles règles d’extinction des sources lumineuses [anpcen.fr] ;

Dans la commune de Benodet (Finistère), le PLU a été retoqué car il n’incluait pas assez de mesures en faveur des déplacements doux [Le Télégramme] ;

A Strasbourg, les policiers veulent pouvoir circuler gratuitement dans les transports en commun [20 Minutes].