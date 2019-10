PLF 2020 et loi « Engagement et Proximité »

Les compétences « Eau et Assainissement » continuent à inonder les projets de loi

Publié le 24/10/2019 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances

AdobeStock / K.-U. Häßler

Alors que le PLF 2020 repousse à 2026 la prise en compte de la redevance assainissement dans le calcul du CIF des Communautés de Communes … le projet de loi « Engagement et Proximité » voté par le Sénat ce mardi 22 octobre 2019 supprime purement et simplement le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et d’agglomération. Dur, dur pour les élus de terrain de s’y retrouver !

