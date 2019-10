Absentéisme

« Contre l’absentéisme, il faut généraliser les plans de prévention » – Cendra Motin

Publié le 25/10/2019 • Par Louis Gohin • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

ALLILI MOURAD

Analyse des bases de paye, formation des cadres, polyvalence des agents… la députée appelle à plus de rigueur dans l’évaluation et la gestion RH et incite aux partages d’expérience inter-fonctions publiques.

