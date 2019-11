Caen la Mer reconstruit son tramway

Une première en France : un tramway fer standard vient remplacer un système de transport existant, un transport sur voie réservée sur pneus.

En 2014, le projet Tramway 2019 de la communauté urbaine Caen la Mer dans le Calvados a été recentré sur la transformation du tramway puis complété par deux extensions de lignes, notamment l’une vers le nouveau centre de maintenance du tram.

Remédier aux dysfonctionnements

L’objectif de ce choix a d’abord été de répondre aux enjeux de déplacement de la communauté urbaine et de développement durable du territoire en assurant la desserte de 74 000 habitants, 47 000 emplois et 27 000 scolaires et étudiants avec un accès à une station à moins de 500 mètres. Mais l’objectif était aussi et surtout de remédier aux ...