L’art au service des oiseaux

Le département d’Indre-et-Loire innove en intégrant des nichoirs à une œuvre d’art sur l’espace naturel sensible du Val de Choisille. Une façon de sensibiliser les habitants à la protection de la biodiversité.

Associer l’art contemporain et la conception de nichoirs à oiseaux, c’est l’idée de Boris Courbaron, DGA territoires du conseil départemental d’Indre-et-Loire, pour interpeller les promeneurs. Elle s’est traduite par un appel à projets « Art et biodiversité », doté d’un montant de 25 000 euros, lancé à l’automne 2017. Le choix du site s’est porté sur l’espace naturel sensible (ENS) du Val de Choisille de 150 hectares.

« Une rocade a été créée à l’ouest de Tours, près du cours d’eau la Choisille. Il y a donc eu compensation avec, notamment, la création de bassins, des prairies attenantes, etc. », cadre Pierre Réveillaud de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Touraine, associée au projet (1). Ce marécage accessible au public abrite notamment des hirondelles, des martinets et des ...