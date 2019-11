Autoconsommer l’électricité, une option pertinente

La logique des circuits courts gagne le monde de l’électricité photovoltaïque. Même sans anticiper l’augmentation des prix, consommer sa production devient plus rentable que de la vendre et d’en acheter au réseau. Parmi les enjeux : bien dimensionner son installation et s’interroger sur la possibilité de produire pour ses voisins.

En matière d’autonomie, il y a les comptables. Ceux qui estiment que pour contribuer à l’effort climatique et réduire la dépendance de la France aux énergies fossiles et fissiles, ils doivent valoriser les ressources de leur territoire et produire l’équivalent de ce qu’ils consomment. Et puis il y a les partisans de l’autoconsommation. Qui poussent la logique un peu plus loin encore et utilisent eux-mêmes le gaz de leurs méthaniseurs et l’électricité de leurs centrales solaires. Leurs initiatives font grincer quelques dents, notamment à la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

L’autorité administrative a entre autres pour tâche de ...