« La vente aux enchères permet aux collectivités d’optimiser le prix de vente de leurs biens »

Publié le 24/10/2019 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

De plus en plus de collectivités vendent leurs biens aux enchères sur internet. David Riahi, président d’Agorastore, site spécialisé dans la vente en ligne d’équipements et de matériels, répond aux questions du Club Finances sur l’évolution du marché et l’intérêt que peuvent y trouver les collectivités locales.

