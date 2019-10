Les élus de montagne devront attendre, et proposer

Accueil

Publié le 23/10/2019 • Par Romain Mazon • dans : France

Droit à la différenciation, zones de revitalisation rurale, Agence nationale de cohésion des territoires… En recevant Jacqueline Gourault en ouverture de leur congrès annuel les 17 et 18 octobre, les élus de montagne espéraient quelques assurances et décisions. Tout en manifestant sa compréhension des enjeux de l’Anem, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités a renvoyé la plupart des questions aux réformes annoncées après les élections municipales.