« 30 km/h : les réticences du début laissent place à une forte demande »

Politique de la ville

Les villes françaises sont de plus en plus nombreuses à appliquer le 30 km/h, reléguant les panneaux 50 aux grands axes. Quels sont les aménagements à prévoir ? Les avantages ? Les inconvénients ? Entretien avec Benoît Hiron, chef de groupe sécurité des usagers et déplacements au Cerema.

