30 km/h : les collectivités en route pour apaiser la ville

Apaisée, la ville à 30 km/h ? Pas forcément pour tout le monde… au départ. Désormais, les villes françaises sont de plus en plus nombreuses à prendre cette mesure, reléguant les panneaux 50 aux grands axes.

Les 30 km/h en ville vont-ils devenir la règle et les 50 km/h l’exception ? C’est déjà le cas dans plusieurs villes. Pionnière, Lorient (Morbihan) est à 30 km/h à plus de 90 % depuis plus de dix ans. Grenoble (Isère), qui s’est lancée en 2016, est à 45 % de voirie à 30 km/h et a convaincu 45 des 49 villes de sa métropole. Bègles, dans l’agglomération de Bordeaux Métropole, s’y est convertie entièrement cette année, pendant que Lille (Nord) est en train de passer de 44 % à 88 % de voiries apaisées…

Villes à 30 km/h

Corroborant cette tendance, l’enquête 2019 de ...