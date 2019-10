PLF 2020 : les députés votent les crédits pour la fonction publique en commission des lois

fonction publique

Action sociale, innovation RH, formation : les crédits du programme fonction publique présentés ce mardi par Olivier Dussopt à l’Assemblée nationale ont reçu un avis favorable, avant la présentation devant la commission des finances.

Avis favorable. Les députés de la commission des lois ont voté ce mardi pour les crédits du programme 148 du projet de loi de finances 2020 concernant la fonction publique (formation, action sociale et appui à l’innovation RH), présentés par le secrétaire d’État Olivier Dussopt. Ce vote intervient quelques heures avant la décision sur le fond prise par la commission des finances ce mercredi matin.

Action sociale et égalité professionnelle

En 2020, le principal changement concerne le budget de l’action sociale interministérielle, qui augmente de plus de cinq millions d’euros. Pour les agents des ministères et établissements publics de l’État, le chèque emploi service universel (Cesu) pour la garde d’enfants de moins de six ans est revalorisé et une troisième tranche est créée, de 200€ (en ...

