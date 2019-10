Hausse des indemnités des maires : l’Etat ne doit-il pas mettre la main à la poche ?

Réforme territoriale

Publié le 23/10/2019

Entendu par les députés de la commission des lois le 22 octobre à Melun, des premiers magistrats ont souhaité que la hausse de leur indemnité soit prise en charge par le pouvoir central. Ils ne veulent pas que les augmentations rendues possibles par le projet de loi Lecornu leur soient reprochées par les administrés.

La proximité, autant en débattre avec qui sont concernés ! C’est dans l’optique de nourrir le projet de loi « Engagement et proximité » dont le débat débutera le 18 novembre à l’Assemblée nationale -après audition des ministres Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu le 5 et examen en commission le 6- qu’une délégation de la commission des Lois de l’Assemblée a choisi l’exercice de dialogue et d’écoute hors-les-murs. À Angers (Maine-et-Loire) le 21 octobre, pour parler formation et intercommunalités. À Melun (Seine-et-Marne) ensuite, au lendemain du détricotage de la loi NOTRe par les Sénateurs pour aborder parité et droits des élus.

La parité, quand elle est possible !

C’est là que le fossé reste creusé entre la vision depuis le Palais Bourbon et le vécu du terrain. Si aucun maire ou ...