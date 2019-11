Stratégique agriculture urbaine

Jardins collectifs, microfermes urbaines, fermes périurbaines maraîchères, fermes urbaines spécialisées… L’agriculture dite urbaine devient de plus en plus une composante de la fabrique de la ville durable. Elle couvre un champ très large de projets selon leur localisation, leurs fonctions, les systèmes techniques adoptés mais aussi selon leur fonctionnement – amateurs, professionnels ou mixtes. Ces projets naissent dans les interstices de la ville, dans des espaces que certains acteurs décident de conserver, de protéger ou de concevoir spécifiquement.

Par Cyril Pouvesle (Cerema), Mélanie Collé (Exp’Au/AgroParisTech Innovation), Giulia Giacchè (Exp’AU/AgroParisTech Innovation), Christine Aubry (UMR SAD-APT, INRA/Agro ParisTech – université Paris-Saclay)

L’agriculture urbaine, pour quoi faire ?

L’agriculture urbaine est une formidable opportunité pour rendre la ville plus accueillante et vivable. Elle favorise notamment le vivre ensemble, un paysage urbain plus vert, l’éducation à l’environnement et à l’alimentation, etc. Si elle peut avoir un rôle nourricier, il est couramment admis qu’elle ne peut pas, à elle seule, nourrir la ville. Selon les projets, certaines fonctions seront plus ...