Bibliothèques en réseau : et si les livres n’avaient plus d’adresse fixe ?

Lecture publique

Publié le 23/10/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Certains réseaux de bibliothèques commencent à mettre en œuvre des fonds « flottants », c’est-à-dire des ouvrages qui ne reviennent pas systématiquement dans l'équipement où ils sont enregistrés. La commission Bibliothèques en réseau de l’Association des bibliothécaires de France (ABF) détaille les avantages d’une telle pratique et ses présupposés.

La commission Bibliothèques en réseau de l’Association des bibliothécaires de France (ABF) poursuit son travail de veille et d’analyse de la mise en réseau des bibliothèques. Dans une fiche intitulée Les fonds flottants, elle passe au crible la pratique qui consiste gérer la circulation d’ouvrages qui ne rentrent pas systématiquement à leur point de départ.

Une souplesse pour les emprunteurs et les bibliothèques

Concrètement, l’organisation d’un fonds flottant veut dire, pour l’usager, pouvoir rendre ce qu’il a emprunté (ou CD, DVD) à la bibliothèque la plus proche de chez lui (et non obligatoirement là où les documents sont inscrits dans les fonds), les retours restant là où ils ont été rendus. Une souplesse dont rêvent tous les emprunteurs. Et aussi nombre de bibliothécaires ...

