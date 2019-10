« L’opérateur local des transports en commun doit être le moteur d’un MaaS »

Alors que les services MaaS, ces applications mobiles réunissant toutes les offres de transports, émergent peu à peu en France, comment les opérateurs perçoivent-ils cette innovation ? Entretien avec David Lainé, MaaS director chez Transdev, opérateur de transports qui développe aussi ses propres solutions de MaaS.

Dans combien de MaaS Transdev est-il impliqué ?

Nous sommes engagés dans trois MaaS. Le premier, à Mulhouse, est en service depuis septembre 2018. Le deuxième, Saint-Etienne, sera lancé dans deux mois. Il est encore en phase de test… Nous participons également à celui d’Aix-Marseille mais pas dans son intégralité. La métropole a lancé un appel d’offres sur 6 lots et nous en avons remporté deux : le référentiel de données et le calculateur de trajets. Tout ce qui concerne le développement et la construction du MaaS se fait via Cityway (spécialisée en ingénierie informatique, NDLR). Car, derrière, il y a toute une combinaison d’outils utilisés par l’application et les collectivités qu’il faut mettre en commun.

Quel est l’intérêt d’un MaaS ?

Le MaaS est une digitalisation de la mobilité. On ...