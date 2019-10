Les concours évoluent, les jurys aussi

Emploi

Publié le 30/10/2019 • Par Solange Fréminville • dans : France

La sélection des candidats aux concours repose de plus en plus sur l’entretien avec un jury aux allures de recruteur. D’où l’intérêt de préparer les jurys à cet exercice délicat. Les formations sont rares, mais pourraient devenir nécessaires.

En expérimentant en septembre une formation de deux jours pour un jury de concours, le CDG de la Loire-Atlantique (300 collectivités, 16 300 agents) a lancé un pavé dans la mare. Il estime nécessaire de professionnaliser les jurys afin de mieux sélectionner les candidats, davantage jugés sur leurs compétences et leurs aptitudes lors d’une épreuve orale qui devient déterminante.

En effet, « la sélection repose de plus en plus sur l’entretien avec le jury », observe Cyril Bayet, responsable de l’unité pédagogique et adjoint au chef du service « concours » du CDG du Rhône et de la métropole de Lyon (409 collectivités ou établissements, 12 000 agents), et coordinateur de la cellule pédagogique nationale.

L’entretien avec le jury est capital lors du concours d’Atsem : c’est la seule épreuve du concours interne et le moment essentiel du concours externe, l’écrit se limitant à un questionnaire à choix multiple. Il en est de même pour les professeurs d’enseignement artistique: lasélection se fait sur dossier, puis à l’oral, au cours d’une épreuve pédagogique et d’un entretien avec le jury.

«A l’avenir, cela pourrait être généralisé à toutes les filières », lance Cyril Bayet. La récente loi de transformation de la fonction publique permet de remplacer les écrits des concours par une sélection sur dossier, suivie d’un entretien avec le jury.

