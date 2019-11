Prévenir les risques sur un chantier mobile

Parmi les dangers auxquels sont exposés les agents des services techniques, le risque lié à la circulation sur la voie publique reste majeur. Une démarche de prévention est indispensable pour maîtriser ce risque encouru par les usagers comme par les agents.

Par Xavier Laisne, attaché principal

Entre 2014 et 2017, le ministère des Transports a enregistré une hausse de 34 % des accidents survenus sur des zones de chantiers ou d’intervention aux abords des routes. Résultat : 120 blessés et 3 morts durant cette période parmi les personnels en charge de ces missions.

Le risque routier n’est pas une fatalité

De nombreuses campagnes ont été diffusées sur les autoroutes pour sensibiliser les automobilistes à ce risque et à ses conséquences. Car derrière ces chiffres, ce sont des hommes et des femmes qui sont exposés au quotidien. Quelle cause à cette hausse des accidents ? Il y a bien évidemment la vitesse et la précipitation mais aussi la baisse de la vigilance des conducteurs.

L’usage des smartphones au volant est en effet un facteur aggravant ...