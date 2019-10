[VIDEO] L’OFGL présente les principaux impacts de la réforme sur la fiscalité locale

Budget 2020

Publié le 23/10/2019 • Par La Rédaction • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Documents utiles, France

l’Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales (OFGL) s'intéresse aux conséquences de la réforme sur la fiscalité locale. Découvrez son analyse à travers un format vidéo très didactique.

Etat et collectivités locales

Dans le cadre de sa collection « Cap sur … » , l’Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales (OFGL) présente de façon pédagogique les principaux impacts de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et des mesures décrites dans l’article 5 du PLF 2020 pour une commune, une intercommunalité et un département.

Pour découvrir la vidéo en plein écran, cliquez ici !

