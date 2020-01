Prévention spécialisée

Prévention de la radicalisation : les éducateurs de rue partagent leurs expériences dans un guide

Publié le 08/01/2020 • Par Mathilde Elie • dans : Actu experts prévention sécurité, France, Veille documentaire prévention-sécurité

Adobe Stock/ Fotogestoeber

Le comité national des acteurs de la prévention spécialisée publie un recueil de partage d’expériences. Il s’appuie sur quatre services de prévention spécialisée pour faire connaître et valoriser leur travail, et mettre à jour les pratiques d’accompagnement des jeunes et de leurs familles.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Prévention de la délinquance

Radicalisation