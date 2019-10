Où en est la culture ? Les habitants se prononcent

Prix de l’innovation Club finances - Afigese (2/4)

Publié le 30/10/2019 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, Innovations et Territoires, Régions

En interrogeant et en analysant son offre culturelle avec l’aide de la population, la ville de Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, tente d'en redessiner les contours. Pour cela, elle a été récompensée par le prix de l'innovation Club finances-Afigese 2019.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le Club finances de « La Gazette » et l’Afigese récompensent chaque année les collectivités faisant preuve d’innovation en matière financière ou de gestion. Voici le lauréat 2019 dans la catégorie « évaluation ».

D’un concours de circonstances peut jaillir une idée. C’est ainsi que la fermeture du théâtre pour une année de travaux et la mise en place d’une programmation nomade ont incité la ville de Saint-Herblain à se pencher sur les caractéristiques de la culture. « Il n’y avait aucun manque exprimé, se souvient Fanny Casimont, directrice générale adjointe, chargée de la solidarité et de la vie sociale. Mais le maire a jugé intéressant de saisir cette parenthèse pour analyser ce qu’était la culture à Saint-Herblain et en tirer des perspectives d’évolution. »

Pour ce faire, la ...