Le revenu de base, un tremplin vers l’insertion sociale et professionnelle

Après plusieurs mois d’études et de travaux, dix-huit départements ont pris l’initiative de soumettre une proposition de loi d’expérimentation du revenu de base à l’Assemblée nationale, le 31 janvier 2019. Convaincu que nous n’avons pas tout essayé dans la lutte contre la pauvreté, c’est avec enthousiasme que j’ai soutenu cette démarche. Malheureusement, le gouvernement a préféré appeler les parlementaires à ne pas examiner cette proposition et a renvoyé ce débat pourtant essentiel à la concertation nationale qui s’ouvre sur le futur revenu universel d’activité. Pourtant, le revenu de base proposait une nouvelle philosophie et une nouvelle solution pour lutter contre la pauvreté.

Revenu de solidarité

Ce revenu est un revenu de solidarité. Si notre système de protection sociale est efficace au regard des comparaisons internationales, sa performance pourrait être nettement améliorée en automatisant les prestations sociales pour lutter contre le non-recours aux droits, et en les ouvrant aux jeunes de moins de 25 ans, pour l’essentiel exclus du RSA, alors qu’un quart des 18-24 ans vivent sous le seuil de pauvreté.

Le revenu de base est aussi un revenu de développement. De nombreux travailleurs ne parviennent pas à tirer un salaire décent de leur activité : agriculteurs, artisans, employés et ouvriers à bas revenus, temps partiels… Le dispositif doit leur apporter un complément de ressources pour améliorer leur pouvoir d’achat et revitaliser les territoires délaissés. A l’heure où de nombreux travailleurs pauvres expriment leur colère de ne plus pouvoir joindre les deux bouts, le revenu de base peut être une réponse de justice sociale.

Revenu d’autonomie

Le revenu de base est un revenu d’autonomie. C’est une garantie inconditionnelle de ressources, couplée à une offre d’accompagnement social et professionnel, qui doit permettre de développer le pouvoir d’agir des personnes et les activités d’utilité sociale (aidants de personnes handicapées ou âgées, reconversions professionnelles, formations longues, bénévolat, création d’activités…).Sous tous ces aspects, je reste convaincu que le revenu de base constitue un tremplin vers l’insertion sociale et professionnelle, et même un levier d’intégration citoyenne. Je crois que c’est en faisant le pari de l’innovation que nous reprendrons le chemin du progrès social.

Ces réflexions m’amèneront à contribuer au débat sur le futur revenu universel d’activité, pour une réforme de structure des prestations sociales à la hauteur des enjeux de solidarité qui se posent au cœur de nos territoires. Je continuerai, dans ce cadre, de plaider pour que ceux qui le souhaitent tentent de trouver de nouvelles solutions contre la pauvreté et être ainsi pleinement acteurs de leur modèle de développement et de leur avenir.