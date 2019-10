La PMI veut conserver ses missions « modes de garde »

Petite enfance

Publié le 23/10/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

L’Igas étudie l’éventuel transfert aux caisses d’allocations familiales (CAF) des missions concernant les assistantes maternelles et établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) actuellement assumées par la Protection maternelle et infantile (PMI). La plate-forme « Assurer l’avenir de la PMI », qui joue le rôle de tête de réseau nationale, plaide pour leur maintien dans la PMI.

Les effectifs de la Protection maternelle et infantile (PMI), un peu plus de 10 000 ETP sur toute la France, consacrent de 20 à 30% de leur temps aux missions liées aux modes d’accueil : agrément, contrôle et suivi des assistantes maternelles ; instruction de projets d’ouverture, contrôle et suivi des EAJE. Une activité en croissance exponentielle : entre 1991 et 2015, le nombre d’agréments en cours de validité est passé de 130 000 à 438 000 (977 000 places d’accueil).

Une expérimentation à géométrie variable

Pour leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier, la prévention précoce, le rapport « Pour sauver la PMI, agissons maintenant ! » remis au gouvernement le 14 juin par la députée Michèle Peyron, a proposé l’expérimentation du transfert, total ou partiel, de ces missions ...

