18 ans après AZF, le risque d’accident industriel reste élevé

[Enquête] Risques technologiques

Publié le 23/10/2019 • Par Isabelle Verbaere • dans : A la une, Actu experts prévention sécurité, actus experts technique, France

L’incendie survenu à l’usine Lubrizol à Rouen, dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019 a révélé de nombreuses failles dans la prévention des accidents industriels et dans la gestion de ces crises.

34 % en deux ans ! C’est l’augmentation inquiétante du nombre d’incidents et d’accidents déclarés par les exploitants des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en 2018. Au total, il y en a eu 1112. Les établissements classés SEVESO en représentent 25 % (1). Il y a dix-huit ans, le 21 septembre 2001, l’explosion d’un stock de nitrate d’amonium, détruisait l’usine AZF de Toulouse entraînant la mort de 31 personnes, faisant 2500 blessés et de gros dégâts matériels. Après cette catastrophe, deux textes ont été adoptés afin d’améliorer la prévention du risque, la maîtrise de l’urbanisation, la planification des secours et l’information des populations. Il s’agit de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne