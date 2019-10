10 ans du label Diversité: les efforts doivent se poursuivre

Ressources humaines

La célébration des dix ans du label Diversité, le lundi 21 octobre 2019, a été l’occasion de rappeler la nécessiter d’engager encore plus d’acteurs privés et publics sur la voie de la lutte contre les discriminations.

Chiffres-clés 108 organismes labellisés dont 33 collectivités publiques

« Un million d’actifs sont couverts par le label Diversité dont 50% dans le public » a rappelé satisfait, Olivier Dussopt. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics inaugurait ce lundi 21 octobre une rencontre en forme de bilan organisée pour les dix ans du Label Diversité. Créé en 2008 par l’Etat avec les partenaires sociaux et l’Afnor, cette certification vise à reconnaître l’engagement effectif, volontaire et durable d’un organisme pour prévenir les discriminations et promouvoir la diversité dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines (recrutement, intégration, gestion des carrières, etc.).

En dix ans on compte 108 organismes labellisés dont 33 collectivités publiques et 75 ...

