Des pistes d’évolution pour les concours et les méthodes de recrutement

Publié le 22/10/2019 • Par Maud Parnaudeau • dans : Actu Emploi, Dossiers Emploi, France, Toute l'actu RH

Trois groupes de travail pilotés par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) se sont réunis entre avril et juillet 2019, afin d'identifier de nouveaux moyens d'action pour rendre le fonctionnariat plus attractif. Certaines pistes proposées ont déjà été actées par la loi de transformation de la fonction publique.

