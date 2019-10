Yves Le Breton nommé Commissaire général à l’égalité des territoires

Institutions

Publié le 21/10/2019

L'actuel préfet des Côtes d'Armor, Yves Le Breton a été nommé le 21 octobre à la tête du Commissariat général à l'Egalité des territoires. Agé de 52 ans, il aura la tâche de lancer l'Agence nationale de cohésion des territoires, dont le lancement officiel est prévu au début de l'année 2020.

Son nom avait été proposé par le président de la République lui-même pour diriger la future Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT). Deux semaines plus tard, le préfet Yves Le Breton a été nommé le 21 octobre en conseil des ministres à la tête du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), chargé de la préfiguration de l’Agence. Selon le communiqué de l’Elysée, il prendra ses fonctions le 28 octobre. Cette nomination intervient trois mois à peine après le départ surprise de Serge Morvan.

Un retard difficile à expliquer pour l’ANCT

Sous réserve de la validation du Parlement, le nouveau CGET devrait être appelé à diriger l’Agence dont il aura assuré la préfiguration. Mais le flou prédomine autour du lancement de cette méga-structure administrative, annoncée depuis juillet 2017, et dont la mise en route a pris un retard difficile à expliquer, se heurtant au passage à de vives critiques de la part des associations d’élus.

Trois mois après la promulgation de la loi portant création de l’ANCT, c’est maintenant la parution du décret d’application, détaillant son conseil d’administration et son mode d’intervention locale, qui est attendue. Un avant-projet de texte avait circulé en juillet dernier.

« Conseiller et soutenir » les collectivités

De source ministérielle, le décret devrait paraître « vers la mi-novembre », avant un lancement officiel de l’Agence au début de l’année 2020. D’ici là, il faudra nommer un président ou une présidente, issu(e) du collège des élus.

L’ANCT doit intégrer le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), l’Etablissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux (Epareca) et l’Agence du numérique. L’ambition qui lui est assignée par la loi sera « de conseiller et soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets » dans les champs aussi variés que l’accès aux services publics et aux soins, la politique de la ville le logement, les mobilités, la revitalisation des centre-villes, la transition écologique, le développement économique et l’usage du numérique.