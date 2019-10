Contractuels: les compétences avant tout

fonction publique

Lors d'un recrutement, ce qui compte, ce sont les compétences. Peu importe le statut: fonctionnaire ou contractuel. L'objectif est de pourvoir à son besoin. Le contrat de projet, l'élargissement du recours au contrat sur les emplois permanents de catégorie B prévus par la loi de transformation de la fonction publique recueillent l'assentiment des professionnels, qui s'étaient jusque-là parfois déjà bien accommodés des règles existantes.

«Aujourd’hui, les collectivités embauchent des contractuels comme elles recrutent des titulaires », observe Samuel Dyens, avocat au sein du cabinet Goutal, Alibert et associés. Au fond, peu importe le statut. « On s’intéresse avant tout à l’expertise, au profil du candidat », confirme Philippe Jacquemoire, DGS de Fontenay-le-Fleury. La compétence fait loi, reléguant au second plan un statut qui fait de moins en moins rêver. « Les jeunes n’ont pas nécessairement envie de devenir fonctionnaire. Ce qui les intéresse, c’est le projet », constate Jean-Baptiste Clerc, DGS de Cornebarrieu.

Besoin d’expertise

« Le nouveau contrat de projet, issu de la loi de transformation de la fonction publique, répond à cette tendance », souligne Philippe Jacquemoire. Les ...

