Les Sénateurs au chevet de l’école rurale

Publié le 21/10/2019 • Par Michèle Foin • dans : France

Dans un rapport dévoilé le 16 octobre 2019, la commission éducation du Sénat préconise d’introduire une dimension territoriale dans les politiques éducatives, pour une plus juste répartition des moyens au profit de l’école rurale.

Pour les sénateurs, les spécificités des territoires ne sont pas suffisamment prises en compte par le système scolaire. C’est ce constat qui a poussé la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication à mener cette année une mission d’information sur les « nouveaux territoires de l’éducation », dont les conclusions ont été rendues le 16 octobre 2019. Les Sénateurs n’entendent pas « remettre en cause la définition au niveau central des principes et du contenu de l’enseignement scolaire, garante de l’égalité et de l’unité de notre pays », précisent les rapporteurs, Laurent Lafon, sénateur du Val de Marne (UC) et Jean-Yves Roux, sénateur des Alpes de Haute-Provence (RDSE), mais ils regrettent que la politique éducative ne prenne pas suffisamment en compte la donnée ...