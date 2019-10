Numérique en commun[s] : « la consolidation ne viendra pas d’en haut »

Numérique

Publié le 18/10/2019 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

A Numérique en Commun[s], qui se déroule pour sa 2e édition à Marseille, les contours du nouveau rôle dévolu à l’Etat, et plus généralement aux acteurs publics, ont été précisés en matière d’inclusion numérique, vendredi 18 octobre. Le rôle primordial des médiateurs, ainsi que les enjeux que recouvrent les communs numériques, ont également été abordés.

« Dans un monde où l’Etat est technologiquement dépassé, où les services privés sont aujourd’hui plus rapides et plus efficaces que ceux de l’Etat, où de grandes entreprises émergent, et posent des questions d’une grande complexité juridique à l’Etat… Dans ce monde où, à l’autre bout, les services publics se retrouvent mis sous pression par la dynamique de la dématérialisation, et un double phénomène de gens très demandeurs de numérique et de gens qui sont exclus de ce changement… La question qui se pose, pour l’Etat et qui est la même pour les collectivités territoriales est : de quelle manière l’action publique reste-t-elle pertinente ? », a lancé Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du numérique, en ouverture d’une table ronde dédiée aux médiateurs.

Lors de cette dernière journée de ...

