Le dialogue social : stop ou encore ?

Publié le 18/10/2019 • Par Emmanuel Franck • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Gilets jaunes, mouvements sociaux, réductions des prérogatives des partenaires sociaux... : le dialogue social est en difficulté au niveau national, mais il est efficace localement, constatent les participants aux 7èmes rencontres du dialogue social des secteurs public et privé organisées par la Ville de Suresnes le 17 octobre.

700 personnes s’étaient inscrites aux rencontres du dialogue social, que la Ville de Suresnes organisait pour la 7ème année consécutive. L’occasion, pour les participants, d’entendre des praticiens et des experts du dialogue social prendre le pouls de cette pratique de négociation, de consultation ou d’échange d’informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des questions relatives à la politique économique et sociale, ainsi que la définit l’Organisation internationale du travail (OIT), qui patronnait les rencontres suresnoises. Intitulée « dialogue social et syndicats en panne : un danger pour la démocratie et l’économie ? », cette journée étaient placée sous le signe d’un pessimisme alimenté par le ...