Délinquance des mineurs : les maires ne lâchent rien

Alors que la future stratégie nationale de prévention de la délinquance érige en priorité la coopération des acteurs pour prévenir la délinquance des mineurs, coup de projecteur sur les bonnes pratiques adossées à l'indispensable partenariat local.

A quelques mois des élections municipales, la délinquance des mineurs s’invite dans l’agenda gouvernemental. Ce serpent de mer a tout d’abord ressurgi du côté du ministère de la Justice avec la volonté de durcir la réponse judiciaire et de créer un code pénal spécifique destiné à « juger plus vite les mineurs, pour qu’ils prennent conscience, lorsqu’il y a lieu, de la gravité de leurs actes », selon les mots de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Fini l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante bien connue des magistrats et des travailleurs sociaux, place à un nouveau code pénal !

Mais le gouvernement entend également revoir le volet préventif. C’est tout l’enjeu de la future Stratégie nationale de prévention de la délinquance, toujours attendue, dont la priorité sera d’intervenir « au plus tôt et au plus près ». En ligne de mire : les jeunes délinquants, mais aussi – et c’est sans aucun doute la principale nouveauté de cette stratégie, et la plus sensible – les plus jeunes.

Le ministère de l’Intérieur avance ses propres chiffres. En 2017, 27 % des auteurs de violences sexuelles étaient mineurs et 10 % avaient moins de 13 ans ; 33 % des auteurs de vols de véhicule étaient mineurs, 1 % avaient moins de 13 ans ; 25 % des auteurs de cambriolage de logement étaient mineurs, 2 % avaient moins de 13 ans. Pire, les services de police observeraient aujourd’hui, dès l’âge de 8 ans, des phénomènes d’entrée dans des bandes, de cyber-délinquance ou de narcotrafic.

Certes, les scientifiques tempèrent le lyrisme statistique des pouvoirs publics. Il n’en reste pas moins que la prise en charge en amont des mineurs à risques ou récidivistes constitue un enjeu prioritaire pour les élus locaux et les professionnels, en première ligne de l’action partenariale.

Sur le terrain, de nombreux outils existent déjà pour agir en amont et ouvrir la porte de l’insertion par la formation et l’emploi : conseil pour les droits et devoirs des familles (CDDF), rappel à l’ordre, aide à la parentalité… « C’est un vrai sujet. Les élus sont en perpétuelle recherche de solutions », confirme Roger Vicot, maire (PS) de Lomme (Nord) et président du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU). Confrontées à des faits d’incivilités et de petite délinquance chez des ados et pré-ados, la ville et l’Eurométropole de Strasbourg (33 communes, 491 400 hab.) ont lancé, en début d’année, le groupe de travail « prévention de la délinquance et traitement du champ infra-judiciaire chez les jeunes ». « Ce groupe s’adresse aux mineurs dès l’âge de 12 ans, précise Vincent Ehrhard, chef du service de la prévention urbaine et coordonnateur du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation. La prévention doit intervenir le plus tôt possible. »

Main dans la main

Piloté par la ville et l’Eurométropole, ce groupe de travail réunit l’Education nationale, le parquet, la police, la gendarmerie nationale, les transporteurs, le service de protection des mineurs de la ville, etc. « C’est une démarche partenariale, la seule à même de poser un diagnostic et d’apporter des solutions globales et individuelles », souligne Vincent Ehrhard. Partenariat, le mot est au cœur de la nouvelle stratégie. « Les différentes structures travaillent encore trop souvent en silo. Il faut mieux coordonner les dispositifs », martèle Roger Vicot, du FFSU, qui défend le rôle clé du maire, « le mieux à même de coordonner les acteurs locaux, dans la logique de la loi de 2007 ».

Partenaire incontournable de la prévention, l’Education nationale a tissé ces dernières années des liens forts avec les mairies. « Il s’agit de repérer les jeunes les plus vulnérables dès les premiers signaux de décrochage scolaire. Il est impératif de travailler main dans la main avec les écoles, collèges et lycées », insiste Alain Périès, premier adjoint au maire de Pantin (55 300 hab., Seine-Saint-Denis). En 2005, la ville a été parmi les premières à se doter d’un programme de réussite éducative (PRE). Ce PRE, chapeauté par la direction de la prévention et celle de l’éducation, suit chaque année près de 200 jeunes. « Nous travaillons aussi avec les services sociaux de l’habitat, le centre médico-psycho-pédagogique [CMPP], la protection maternelle et infantile, l’aide sociale à l’enfance [ASE], les associations de soutien à l’enfance… » Dans la même logique, la ville a intégré au PRE le dispositif « Acte » (pour aide aux collégiens temporairement exclus dans les collèges) porté par le conseil départemental qui propose des alternatives à l’exclusion scolaire sèche. « Les parents sont partie prenante du PRE qui les place au centre de l’action éducative », souligne Alain Périès.

Aide à la parentalité

Toujours pour aider les parents à restaurer l’autorité parentale, un certain nombre de villes se sont dotées d’un conseil pour les droits et devoirs des familles. Nice (342 600 hab.) a été la première grande ville de France à en installer un, en 2010. « C’est un lieu d’écoute, d’échanges et une aide efficace pour les parents de mineurs en difficulté, défend Catherine Chavepeyre, conseillère municipale chargée de la prévention de la délinquance. Le CDDF permet de rappeler de manière solennelle les droits et devoirs des parents et des enfants. Il permet aussi d’identifier des difficultés, scolaires ou autres, et de proposer un suivi approprié pour prévenir le décrochage scolaire ou le passage à la délinquance. »

D’autres villes, comme Marseille (lire ci-contre), Aubagne, Auriol ou Cassis, ont créé une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique. Cette instance, imaginée par le député (LR) des Bouches-du-Rhône Bernard Reynès, rassemble le maire ou son représentant, le délégué du procureur, les représentants des polices nationale et municipale, et de l’Education nationale. Elle entend apporter une réponse de proximité aux actes d’incivilité et aux petites infractions du quotidien. Elle aussi a pour principe le travail partenarial et tend vers un suivi individualisé, conformément aux orientations de la future stratégie.

A Marseille, les jeunes absentéistes convoqués devant le maire Pour lutter contre l’absentéisme scolaire et les incivilités, et prévenir un basculement vers la délinquance, Marseille a installé en 2014 une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique. Toutes les cinq ou six semaines, Caroline Pozmentier, adjointe au maire, chargée de la prévention de la délinquance, convoque les mineurs absentéistes ou auteurs d’incivilités dans la salle des mariages, où siègent le maire, des représentants de l’Education nationale, des polices nationale et municipale, et du parquet. « Les situations nous sont signalées par le référent de l’Education nationale ou le commissariat. Elles ont fait l’objet d’une instruction, avant de nous être renvoyées », précise l’élue.

Depuis 2014, sur les 672 dossiers étudiés, environ 25 % ont été traités par la cellule, les autres étant réorientés vers le droit commun. Au cours de la séance, au plus tard un mois et demi après les faits, le maire procède à des rappels à l’ordre pour les faits de troubles à la tranquillité publique, prononce une mesure de réparation en cas de dégradations sur le patrimoine municipal ou propose une mesure de soutien à la fonction éducative et parentale aux familles dont les enfants pratiquent l’absentéisme scolaire. Ultime rempart avant la case « justice », la méthode, qui allie rapidité et proximité, a fait ses preuves. « Lorsque nous lisons aux parents de mineurs absentéistes l’article du code pénal qui rappelle les sanctions auxquelles ils s’exposent, beaucoup sont interpellés, constate Caroline Pozmentier. Le passage devant la cellule constitue presque toujours un électrochoc. » Mais qui dit suivi individualisé dit échanges d’informations confidentielles, un sujet sensible pour certains acteurs, notamment ceux de la prévention spécialisée. « Les éducateurs de la prévention spécialisée ont en charge la protection de l’enfance et non la prévention de la délinquance », pose ainsi Jean-Claude Bonnefon, élu à Poitiers et membre du Comité national de liaison des acteurs de la prévention spécialisée (CNLAPS). Pour autant, cela n’interdit pas le travail partenarial. De nombreux « éducs », largement sollicités depuis 2015 pour intervenir sur les jeunes en voie de radicalisation, ont d’ailleurs beaucoup évolué sur cette question. A Lille (232 400 hab.), l’association de prévention Itinéraires travaille depuis plus de vingt ans avec la ville. « Nous avons créé en 1996, à la suite des violences urbaines, les groupes sociaux éducatifs [GSE] qui rassemblent une fois par mois les acteurs sociaux – mission locale, protection judiciaire de la jeunesse, ASE, etc. -, explique Slimane Kadri, le directeur général. Les échanges au sein des GSE sont nominatifs. Le chef du service prévention de notre association participe ensuite à la cellule de veille du conseil local de sécurité [CLS] de Lille où il évoque les différentes situations, cette fois anonymement. Le GSE fait l’interface entre les travailleurs sociaux et la collectivité. »

Prise en charge globale

Au-delà du travail avec les collectivités, la prévention spécialisée a développé ces dernières années des partenariats avec l’Education nationale. Dans le Nord, toujours à l’initiative de l’association Itinéraires, une quarantaine d’acteurs de liaison sociale dans l’environnement scolaire assurent une permanence dans les collèges et sont chargés de faire le lien entre l’école, les jeunes et leur famille. « Il faut renforcer la coopération entre la prévention spécialisée et l’Education nationale car l’école est un lieu où les éducateurs peuvent repérer des problèmes », estime Jean-Claude Bonnefon. Le membre du CNLAPS en est convaincu : « Protéger un jeune suppose une prise en charge globale, dans la rue, à l’école, sur les réseaux sociaux, au sein de la cellule familiale, etc. Il faut travailler sur les questions scolaires, familiales, d’éducation aux médias, de santé… Ce qui signifie coopérer avec l’Education nationale, les réseaux de soutien à la parentalité, les CMPP, etc. »

La nouvelle stratégie de prévention de la délinquance ne dit pas autre chose. Elle vise à renforcer les partenariats existants mais aussi promouvoir de nouvelles coopérations, notamment dans le domaine de la santé, au sens large de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), c’est-à-dire le bien-être. A Strasbourg, la maison des ados, qui regroupe différents secteurs, fait à ce titre figure d’exemple à suivre (lire ci-dessous). Elle est cependant pour l’heure une exception.

A Strasbourg, une maison des ados pour aider les jeunes à aller bien Depuis son ouverture en 2011, la maison des adolescents (MDA) de Strasbourg voit passer chaque année 1 300 jeunes environ. « La MDA défend une acception large de la santé, au sens de l’OMS, soit le bien-être dans toutes ses dimensions, note Alexandre Feltz, adjoint au maire, chargé de la santé. Nous regroupons donc des structures sanitaires mais aussi sociales et de prévention de la délinquance. » Pour permettre une gouvernance élargie des problématiques de santé des adolescents et jeunes adultes, un groupement d’intérêt public a été créé regroupant la ville et l’Eurométropole, le département, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, l’université de Strasbourg, la protection judiciaire de la jeunesse, l’Education nationale, la CAF et des associations sur les droits des enfants, de prévention spécialisée, de lutte contre la toxicomanie, etc. « En clair, ce sont 35 professionnels, des médecins généralistes, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, infirmiers, sages-femmes, juristes… » poursuit Alexandre Feltz. Les thématiques abordées vont de l’addictologie à la santé mentale, en passant par l’éducation au Net, la sexualité ou la radicalisation. « Les déterminants de la délinquance sont multiples : pauvreté, troubles psychiques, conduites addictives, décrochage scolaire, etc. Les structures ont trop tendance à travailler de manière cloisonnée. A la MDA, nous prenons le jeune dans sa globalité. C’est la clé de la réussite. »

« Personne n’arrivera à rien en travaillant en silo » Julie Escudier, vice-présidente de Toulouse métropole ( 33 communes, 763 000 hab), chargée de la cohésion sociale « Face à un jeune exposé au risque de la délinquance, personne n’arrivera à rien en travaillant en silo. Il faut aller le plus loin possible dans le partenariat local avec la justice, la police, l’Education nationale ou la prévention spécialisée. Cela passe par l’organisation de l’échange d’informations et le suivi individualisé, en respectant les règles de confidentialité, telles qu’encadrées par la loi et l’éthique professionnelle. Mais aussi par une vraie coordination avec les différents plans du gouvernement concernant, notamment, la protection de l’enfance et la lutte contre la pauvreté, et le maillage des dispositifs déjà existants. Cette convergence des politiques publiques est une demande forte des élus, en particulier lorsqu’il s’agit de prévenir la délinquance des mineurs. »

