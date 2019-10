Congrès de l'ADF

« Sans autonomie fiscale, nous allons disparaitre » s’insurgent les départements

Publié le 18/10/2019 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Le temps de la disparition des départements comme sous le quinquennat Hollande n’est plus d’actualité. Mais ces collectivités sont loin d’être sorti d’affaire. Entre le transfert aux communes des ressources de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la contractualisation de leurs dépenses, les présidents de départements très en colère craignent de ne plus pouvoir assurer leurs missions et d'endosser le costume du mort-vivant.

