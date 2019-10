L’affront des départements au gouvernement

Congrès de l'ADF

C'est un véritable affront qu'on infligé les présidents de conseils départementaux à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault. Alors qu'elle justifiait les choix du gouvernement sur la réforme fiscale qu'ils rejettent, la quasi totalité des élus locaux ont quitté la salle.

Une ministre s’adressant à des présidents de départements dont la grande majorité ne sont plus dans la salle. La scène a eu lieu en clôture du congrès de l’Assemblée des départements de France, le 18 octobre, à Bourges. On savait les élus locaux en colère, ils l’avaient répété le premier jour du congrès. Et, s’ils ne s’attendaient pas à des annonces qui iraient dans le sens demandé, ce sont les propos de Jacqueline Gourault sur la réforme fiscale, qui prive les départements de la Taxe sur le foncier bâti (TFB), qui les ont faits exploser.

Après quelques minutes de discours, les présidents se sont quasi tous levés et ont quitté la salle, y compris André Viola, président (PS) de l’Aude et du groupe de gauche, qui était pourtant assis sur scène avec le président de l’ADF, Dominique Bussereau, et le président du groupe de droite François Sauvadet. Ne restaient dans la salle, en plus des deux élus sur scène, qu’une poignée d’édiles dont Michel Autissier, président (LR) du Cher et hôte du congrès, Frédéric Bierry (LR) du Bas-Rhin et Jean-René Lecerf (DVD) du Nord.

Marseillaise contre discours

Les élus se sont réunis à l’extérieur de la salle dans laquelle intervenait la ministre et ont entonné une Marseillaise.

« Le gouvernement décide et veut nous faire payer [la suppression de la taxe d’habitation]. On ne le fait pas pour nous-même et pas de gaîté de cœur », a expliqué à La Gazette François Durovray, président (LR) de l’Essonne. L’élu met en avant le besoin de financement pour assurer les « missions indispensables » du social.

Manque de confiance

« C’est un refus unanime de ce qui nous est fait », dit Germinal Peiro, président (PS) de Dordogne. »Nous n’avons aucune confiance dans la pérennité des compensations », ajoute-t-il.

Dans la motion adoptée à l’unanimité moins la voix de Jean-René Lecerf, les départements demandent le « respect impératif de leur autonomie financière et de leur liberté fiscale ».

Quand la ministre a déclaré qu’en supprimant la taxe d’habitation, « le président de la République a tenu sa promesse en Français », et donc que la réforme fiscale irait à son terme, c’en a été trop pour les départements.

« Ce n’est pas un discours, ces propositions ne sont pas acceptables », affirme Gilbert Favreau, président (LR) des Deux-Sèvres. « Les départements sont offusqués par l’autisme du gouvernement », assure-t-il. Il remet également en cause la validité juridique de la mesure annoncée : « C’est anticonstitutionnel, nous nous retrouvons avec seulement 3% de nos recettes modulables, les départements ne sont plus autonomes financièrement, cela va contre leur libre administration. »

« Continuons le combat »

A la fin du discours de Jacqueline Gourault, les présidents sont revenus dans la salle et ont rechanté, cette fois à l’appel de Dominique Bussereau, la Marseillaise. Des « Vive les départements ! » ont été criés à son issue.

Le président de l’ADF a lui conclu le congrès d’un « Vive les départements, merci à tous et nous continuons le combat ».