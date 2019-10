Très haut débit : 140 millions reventilés pour l’aménagement numérique

Télécommunications

Publié le 18/10/2019

Le Gouvernement a annoncé la réouverture du guichet France THD, le 16 octobre. Fermé depuis près de deux ans, ce guichet doit permettre d'achever la couverture numérique du territoire en très haut débit. Toutefois, le tout fibre optique ne semble plus de mise pour atteindre la "société du gigabit" en 2025.

Les élus l’espéraient depuis de nombreux mois… La réouverture du guichet de financement des réseaux d’initiative publique (Rip), fermé début 2018, a été annoncée le 16 octobre par Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des finances.

Agnès Pannier-Runacher a précisé que le guichet des Amel étant fermé depuis juin 2019, le gouvernement peut désormais estimer les besoins de financement pour la généralisation de la FTTH, « ce qui va lui permettre de rouvrir le guichet pour les

