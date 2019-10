SERAC SIGNALISATION L’atout maître de la sécurité routière aux abords des écoles

CONTENU PARTENAIRE - SERAC SIGNALISATION

Grâce à ses produits aussi innovants qu’efficaces, Serac Signalisation répond aux besoins de toutes les communes qui cherchent à relever le défi de la sécurisation routière aux abords des crèches, des écoles maternelles et primaires.

C’est un problème récur­rent auquel n’échappe aucune commune, surtout en période préélectorale : la sécurité routière aux abords des écoles. Force est de constater que même si beaucoup d’entre-elles prennent le problème à bras le corps pour doter les envi­rons immédiats des établisse­ments scolaires de ralentisseurs, de potelets anti-stationnement, d’avancées de trottoir, rapide­ment, ces dispositifs deviennent inefficaces. « Pour inciter les automobilistes à ralentir devant une école et faire en sorte que ce coup de frein devienne un réflexe récurrent à cet endroit précis où évoluent des enfants, il faut marquer les conducteurs avec un produit qui ait un impact visuel fort, pertinent, efficace », souligne Jean Rémy Bouvier, fondateur de Serac Signalisation, une entre­prise qui a créé un mode de signalisation totalement inno­vant pour justement répondre aux besoins des communes en les aidant à renforcer la sécurité des enfants aux abords des lieux qu’ils fréquentent.

Figurines et totems crayons

Filiale de Serac Composite qui depuis 1990, assure la concep­tion, le design, le prototypage et la fabrication de pièces en fibre de verre, de carbone, de résine pour les secteurs du sport loisirs, du matériel médical, de l’auto­mobile, du nautisme… Serac Signalisation a axé son déve­loppement sur la fabrication et la conception de plusieurs gammes de produits propres à la sécurité des enfants.

Les premiers, s’appellent Arthur, Zoé, Alix ou Zak, ils mesurent 1 m 60, sont réalisés en 3D dans des matériaux composites pour résister aux aléas du temps. Ils sont disposés de chaque côté d’une chaussée, à proxi­mité immédiate d’une crèche, d’une maternelle, ou d’une école élémentaire. Visibles à 100 – 150 mètres de distance grâce à leurs tenues de couleurs colorés criardes (rouge, jaune) et rétroréfléchissantes, ils ressemblent à s’y méprendre à des enfants qui s’apprêtent à traverser la route. Forcément, ils incitent et contribuent à une meilleure prévention routière.

Dans le même état d’esprit, Serac Signalisation a égale­ment créé toute une gamme de totems crayons de couleurs. Simple, double, triple, rouge, ou jaune, petits ou hauts, dotés de panneaux siglés « école », ou « 30 km/h », voire « école », ces gigantesques crayons sont personnalisables à souhait grâce à la multiplication de combinai­sons possibles.

Bandes dessinées pédagogiques

Particulièrement prisés dans le nord de la France, en région parisienne, dans l’Est, en région lyonnaise et en Belgique, les produits développés par Serac Signalisation ont incontestable­ment le vent en poupe. « Depuis quatre ans, nous assistons à une progression continue de nos vente, pour atteindre + 77 % de vente sur une année », note le fondateur de Serac Signalisation. De fait, l’en­treprise est en train d’affiner ses figurines en les proposant avec des origines différentes pour coller le plus possible à notre époque.

Une bande dessinée vient également de voir le jour. Les figurines deviennent les héros d’aventures, qui sont de véri­tables mises en situations dans lesquelles pourraient se retrouver les enfants. Objectif, leur donner des réflexes en matière de sécurité routière. Exemple : comment traverser une route lorsqu’on vient de descendre d’un bus de ville ou de ramassage scolaire… « Nous voulons faire de ces BD de véri­tables supports pédagogiques afin que les enseignants se les appro­prient et travaillent avec », conclut Jean Rémy Bouvier.

