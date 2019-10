La POLICE 2.0 avec YPOK !

CONTENU PARTENAIRE - YPOK

Entrez dans l’ère du numérique et du full-connecté avec YCity.

« Une altercation est en cours entre 2 hommes d’une trentaine d’années, sur la chaussée, devant l’épicerie au 37 rue de la république… » Le centre de supervision géolocalise le fait automatiquement sur leur carte qui est intégrée à leur système d’information, et avec un simple clic affecte cette nouvelle mission à l’équipage disponible le plus proche.Quelques minutes plus tard, un agent active le mode « alerte » sur son Smartphone. Géolocalisé sur l’écran, des renforts vont lui être envoyés…

Ceci n’est pas le synopsis du prochain film de Luc BESSON, ni un roman de science-fiction, ni même une série policière américaine …

C’est la POLICE 2.0 en France, aujourd’hui !

Avec YCity sur son Smartphone, l’agent connecté accède, en temps réel, sur le terrain, à son poste de travail et réalise l’ensemble de ses missions (affectation en direct à des interventions, rapport de mission, relevé d’un abusif, etc.). Il verbalise les infractions pénales et les transmet au CNT de Rennes, avec une simple connexion. Il participe à la mise en place de la politique de mobilité durable de sa ville, en effectuant le contrôle du stationnement payant.

YCity : Être connecté aux citoyens 24h/24 et 7j/7

L e s c i t o y e n s p a r t i c i p e n t activement à l’amélioration de la sécurité de leur ville et à l’amélioration de leur cadre de vie. Avec le portail WEB Citoyen, les usagers signalent les faits d’incivilité ou accèdent aux divers services de la ville, sans se déplacer. En devenant une « ville numérique », vos services n’ont jamais été aussi proches de vos administrés !

L’analyse des informations : la solution pour prendre les décisions efficaces et stratégiques

Avec Y C i t y , vous pouvez très simplement extraire des statistiques et visualiser automatiquement sur des cartes les points « chauds » qui permettront de mettre en place des politiques en matière d’aménagement urbain, de régularisation de la mobilité urbaine et de prévention de la délinquance.

Plus de 450 villes, aéroports, services de transport en commun sont équipés d’YCity, dont la RATP et la ville de Lyon. Et vous ! Qu’attendez-vous pour devenir une POLICE 2.0 ?

