Les métropoles face aux défis de l’immobilier de bureau

Développement économique

Publié le 17/10/2019 • Par David Picot • dans : France

Dans un contexte de forte croissance du marché français de l’immobilier de bureaux, une étude réalisée par CBRE confirme le pouvoir d’attraction des métropoles. L’accent est aussi mis sur une nécessaire adaptation des investisseurs et des collectivités, pour répondre à une demande évolutive.

« L’année 2020 s’annonce très compliquée », avance Stanislas Leborgne, Directeur Régions de CBRE, spécialiste en immobilier d’entreprise. Le secteur est en effet très tendu, comme le confirme une étude réalisée par ses équipes et présentée le 16 octobre, à Nantes (Loire-Atlantique), sur l’immobilier tertiaire dans les régions. Ou plus précisément dans six grandes métropoles françaises : Lyon, Aix-Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Autant de territoires « qui tirent la croissance française », est convaincue Christelle Bastard, Directrice Recherche, en référence à leur augmentation démographique et celles de leur nombre d’emplois, « notamment ceux à forte valeur ajoutée ». Illustration à Toulouse Métropole (Haute-Garonne) où la population a augmenté de 6,6% entre 2011 et 2016 ...

