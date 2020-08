Métiers

Police municipale : quels statuts et missions pour les agents stagiaires ?

Publié le 14/08/2020 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : A la Une prévention-sécurité, France, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

Controle de la circulation. © Bertrand Holsnyder

Pour que des fonctionnaires territoriaux, portent un uniforme réglementé et exercent des missions de police judiciaire, comme les agents de police municipale, des règles particulières doivent être respectées au moment du recrutement. La volonté de rendre rapidement opérationnels ces agents, la lenteur des procédures ou la durée de la formation initiale peuvent, à cette période de l‘entrée en fonction, créer des situations juridiquement ambigües. Un lecteur nous interroge à propos de cette difficulté de respecter les procédures de nomination, d’assermentation et d’agrément tout en souhaitant mettre l’agent le plus rapidement en fonction. Explications avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

Police municipale