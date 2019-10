Fonction publique

Contractuels : des embauches plus coûteuses pour les collectivités ?

Publié le 16/10/2019 • Par Maud Parnaudeau • dans : Actu Emploi, Dossiers Emploi, France, Toute l'actu RH

CLOD

Malgré le surcoût de leur embauche et les rigidités de leurs contrats, les contractuels séduisent les collectivités territoriales. Des agents qu'elles considèrent comme des collaborateurs à part entière, au même titre que les titulaires. Cette « assimilation », ajoutée à des garanties de carrière renforcées et à des cas de recours plus nombreux, est susceptible de fragiliser le statut.

