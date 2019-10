Trésorerie : faites vos courses sur le marché financier (2/3)

Gestion de la dette

Publié le 16/10/2019 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

En matière de trésorerie, la gestion de la dette passe par un bel outil connu par certaines grandes collectivités mais qui reste encore à développer : le titre négociable à court terme. Ou comment on emprunte tout en gardant le sourire !

En 2019, la ville de Lyon n’a émis aucun titre négociable à court terme, NEU CP (1) sur le marché financier…car elle n’en avait pas besoin. « Pour autant, nous faisons régulièrement appel à ces billets mais ces dernières années notre épargne brute, notamment sous l’effet de la contractualisation mais aussi de l’augmentation de recettes, est plus importante et donc notre trésorerie est, elle aussi, abondante » explique Vincent Fillon, responsable service expertise financière et financements externes de la Direction des Finances de la ville.

De un jour à un an

A l’inverse, la Région des Pays de la Loire qui utilise les NEU CP comme outil principal de gestion de sa trésorerie depuis 2011, tire, chaque année, en moyenne 150 M €. Le titre négociable a court-terme est, comme le précise la Banque ...