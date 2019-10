Accueil

DMTO : un trésor pour les départements bien mal réparti

Publié le 17/10/2019 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France, Toute l'actu finances

Avec l'aide de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales, le Club Finances dévoile l'évolution des montants des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) depuis 2012 et ceux de péréquation. Cette ressource territorialisée deviendra la seule à pouvoir de taux pour les départements à partir de 2021 si la réforme fiscale est votée en l'état. L'enjeu de sa croissance, sa prévisibilité et de sa répartition est donc primordiale pour les départements.

