Repas végétariens : les collectivités seules aux fourneaux

Restauration scolaire

Publié le 24/10/2019 • Par Juliette Vilrobe • dans : A la une, France

L’obligation d’un repas végétarien hebdomadaire va être expérimentée dans les cantines scolaires.

Parmentier de potiron et purée de patates douces. A partir du 1er novembre, les restaurants scolaires seront dans l’obligation de proposer un repas végétarien par semaine, comme le prévoit la loi « Egalim », pour une expérimentation de deux ans. La loi du 30 octobre 2018 laissait un an aux collectivités pour adapter leurs menus. A quelques jours de la date butoir, la « majorité » des collectivités sont prêtes, selon Isabelle Maincion (UDI), membre de la commission « restauration scolaire » de l’AMF.

« Dans les grandes villes et les restaurants qui offrent des choix multiples, proposer du végétarien ne pose pas de problème, précise-t-elle. Cela est plus difficile pour les petites villes qui n’ont qu’un seul choix de repas. » Au 1 er novembre, et malgré une année de préparation, 100 % des ...

