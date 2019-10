« Les réfugiés contribuent à tisser du lien social »

Solidarité

Matthieu Tardis, chercheur sur les questions migratoires en France et en Europe, s'est intéressé dans une étude, publiée cet été, aux conditions d'accueil et d'intégration réservées aux réfugiés dans les zones rurales. Il revient, pour "La Gazette", sur leurs spécificités, qui vont à l'encontre des idées reçues.

Chercheur au centre migrations et citoyennetés de l’Institut français des relations internationales, Matthieu Tardis a publié en juillet 2019 l’étude « Une autre histoire de la “crise des réfugiés”. La réinstallation dans les petites villes et les zones rurales en France ». Basée sur 34 entretiens avec des acteurs institutionnels, associatifs et politiques de quatorze départements, elle bat en brèche quelques idées reçues. La population rurale n’est pas, comme certains pourraient le croire, fermée à la diversité. Au contraire, elle s’est mobilisée dans la majorité des cas pour mieux accueillir les familles syriennes ou les hommes venus de pays subsahariens à travers les programmes de réinstallation.

Quels défis posent l’accueil et l’intégration de réfugiés dans des zones rurales ?

D’abord, il y a les défis liés aux personnes elles-mêmes. Par exemple, concernant la barrière de la langue, l’offre de cours de ...

