Aides aux personnes âgées versées par les départements : le cap des 2 millions de prestations franchi

Autonomie

Publié le 17/10/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Le nombre total des prestations d’aide sociale aux personnes âgées ou handicapées s’élève à 2,01 millions en 2018 en hausse de 1,4%.

Selon les premiers résultats de l’enquête Aide sociale menée chaque année par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) auprès de l’ensemble des conseils départementaux, le nombre total des prestations d’aide sociale aux personnes âgées ou handicapées s’élève à 2,01 millions en 2018. Il a augmenté de1,4% en un an et franchi le cap des 2 millions – au-dessus du nombre des bénéficiaires, car une même personne peut percevoir plusieurs prestations distinctes.

Les personnes âgées ont bénéficié, fin 2018, de 1,47 million d’aides sociales départementales : 794 810 à domicile et 672 090 en établissement. La hausse est de 1 % par rapport à 2017. Les neuf dixièmes de ces aides correspondent à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), qui est allouée à 1,3 million de bénéficiaires. Ces prestations comprennent 54 % d’aides à domicile et 46 % d’aides à l’accueil en établissement pour respectivement 777 600 et 548 000 bénéficiaires. Fin 2018, 124 100 personnes âgées ont perçu l’aide sociale à l’hébergement (ASH), soit 8 % des aides. Ce nombre diminue de 0,3 % en un an.

+2,7 % pour les personnes handicapées

Le nombre d’aides sociales départementales allouées aux personnes handicapées s’est établi à 545 800, dont 70 % d’aides à domicile et 30 % d’aides à l’accueil. Ce nombre augmente de 2,7 % entre 2017 et 2018, principalement en raison de la hausse de la prestation de compensation du handicap (PCH), accordée à 314 800 personnes (contre 298 450 en 2017, soit + 5,5%).

Les résultats définitifs et détaillés au niveau départemental seront publiés au 1er trimestre 2020 sur l’espace data.drees.sante.gouv.fr.

