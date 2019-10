Paris, Strasbourg et Grenoble en pole position sur la sortie du diesel

Qualité de l'air

Après Paris, Strasbourg et Grenoble annoncent leur sortie du diesel respectivement en 2025 et 2030 dans l’objectif de réduire drastiquement les émissions de NO2 et de particules fines. Pour accompagner la transition énergétique des véhicules, les deux métropoles misent sur le report modal et sur des mobilités alternatives comme le vélo électrique ou l’autopartage.

