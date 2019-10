Environnement

Biodiversité : ce qui bloque encore les collectivités et ce qui avance

Publié le 16/10/2019 • Par Alexandra Delmolino • dans : actus experts technique, France

atelier de paysages Bruel-Delmar

A moins de six mois des municipales, un colloque a été organisé le 14 octobre par les sénateurs avec l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) pour donner des billes aux candidats et futurs élus afin d'agir localement sur la biodiversité. L'occasion de faire un point sur l'avance des politiques nationales et locales de la biodversité et de présenter des démarches concrètes.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Biodiversité