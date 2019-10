« Maisons sport-santé » : définition de la procédure d’évaluation des candidatures

Santé

Publié le 16/10/2019 • Par Léna Jabre

La procédure d’évaluation des dossiers de candidature déposés dans le cadre de l’appel à projets « Maisons sport-santé » est présentée dans une instruction du 13 septembre. Cet appel à projet entre dans le cadre de la Stratégie nationale de santé (SNS), du Plan national « Priorité prévention » et de la Stratégie nationale sport santé (SNSS). L’instruction rappelle que l’une des mesures « phare » de ce plan national est la mise en place de 500 maisons sport-santé à l’horizon 2022, sur tout le territoire français, avec une priorité donnée aux quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Les Maisons Sport-Santé visent quant à elles, au travers d’un programme sport-santé personnalisé, à accompagner et à soutenir les personnes souhaitant maintenir ou améliorer leur santé, par une pratique d’activité physique et/ou sportive, sécurisée et délivrée par des professionnels formés. Une attention spécifique sera portée aux publics les plus éloignés des pratiques sport-santé et en situation de précarité (information, orientation…).

Le ministère des sports et le ministère des solidarités et de la santé avaient donc publié un cahier des charges visant au référencement des 101 premières Maisons Sport-Santé d’ici à la fin de l’année 2019.

L’instruction précise qui sera présent dans le comité de programmation national qui étudiera les candidatures, et selon quels critères.

Elle précise également le calendrier de l’appel à projets et la procédure de candidature. La phase 2 de date limite de dépôt des dossiers de candidature s’achève le 11 novembre 2019.