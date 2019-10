« La gestion patrimoniale des réseaux d’eau doit dépasser la simple logique comptable »

La Caisse des dépôts a commandé à l’École des Mines de Paris une étude sur l’état des réseaux. Elle s’est déroulée de décembre 2017 à juin 2019. Plus de 80 entretiens ont été réalisés, et les chercheurs ont participé aux groupes de travail de la première phase des Assises de l’eau. Explications de Daniel Florentin, enseignant chercheur à l’École des Mines de Paris

Qu’avez-vous observé sur le terrain ?

En premier lieu, nous avons remarqué une différence d’approche selon les acteurs. Certains se limitent au service, alors que d’autres l’étendent à la protection des captages d’eau potable. Parfois, elle comprend le renouvellement des tuyaux, la maintenance et/ou la connaissance. Nous avons observé une confusion entre la durée de vie théorique des matériaux et la durée du maintien en service. Le renouvellement théorique de 2 % par an revient à une vision comptable et non technique du réseau. L’âge ne suffit pas pour caractériser les fuites. Il existe également une méconnaissance sur l’origine des fuites, qui proviennent pour la ...