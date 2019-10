Protection de l’enfance : la Stratégie nationale annoncée ne convainc pas

Enfance en danger

Publié le 15/10/2019 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

Le secrétaire d'Etat en charge de la Protection de l'enfance, Adrien Taquet, a présenté le 14 octobre la Stratégie nationale qu'il veut mettre en place d'ici 2022. Les professionnels sont sceptiques.

Après la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, voici la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022. Et comme dans le premier cas, les départements vont être mis à contribution pour contractualiser avec l’Etat.

L’Aide sociale à l’enfance (ASE) est en effet une compétence totalement décentralisée, à la main des départements depuis 1983. Impossible donc de lancer la moindre réforme sans les collectivités, sauf à recentraliser.

Et si l’idée est venue à des députés, le gouvernement semble l’avoir rejetée.

Vers une recentralisation de l’Aide sociale à l’enfance ?

Quatre engagements

Adrien Taquet a annoncé, le 14 octobre, quatre engagements pour lesquels les départements devront s’engager ...

