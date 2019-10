A Grenoble, des habitants organisent leur premier RIC

Démocratie participative

Outil de démocratie directe réclamé l’an dernier par les Gilets jaunes, le référendum d’initiative citoyenne (RIC) est devenu réalité à Grenoble. La Ville aurait-elle ressorti le dispositif d’interpellation et de votation citoyenne déclaré illégal par le juge ? Non, car ce sont des habitants qui organisent un RIC sur la démolition de logements sociaux.

Toute cette semaine jusqu’au dimanche 20 octobre, de 11h à 20 h, se déroule un référendum d’initiative citoyenne, quartier de la Villeneuve à Grenoble « pour ou contre les démolition de logements sociaux ». Organisé par la Ville de Grenoble ? Dans le cadre de son dispositif d’interpellation et de votation citoyenne ? Non, car cet outil cousu main a été recalé par le tribunal administratif, le 24 mai 2018. Les opposants aux démolitions de logements sociaux n’ont eu le temps que d’activer le volet « interpellation » du dispositif. Il faudrait à présent croiser les doigts pour que la Ville gagne son recours en appel et patienter jusqu’à l’audience ? Hors de question pour les habitants, car le temps est compté.

